Toyota Land Cruiser 300 – універсальний і надійний позашляховик!

Чудова прохідність, надзвичайний рівень комфорту та безпеки характеризують Toyota Land Cruiser 300. У “трьохсотці” збережено фірмовий стиль моделі, повний привід і міцний каркас. Автомобіль оснащено оновленим двигуном V6 замість V8, який економічніше витрачає паливо, а чимало елементів кузова виконано з алюмінію, що зробило машину легшою на 200 кг (на відміну від попередньої модифікації).

Основні автотехнічні особливості Тойота Ленд Крузер 300

Позашляховик Toyota Land Cruiser складено на автомобільній платформі, розробленій компанією Toyota, GA-F за модульною архітектурою шасі TNGA. Таким чином, вдалося зберегти позашляхові характеристики авто і знизити центр ваги, краще розподілити вагу по осях, що в комплексі поліпшило керованість.

Переваги Тойота Ленд Крузер 300:

потужний V6-мотор – 3,5 л, з подвійним наддувом, силою двигуна 409 к.с. і тягою 650 Нм;

трансмісія – у транспортному засобі десятиступінчаста коробка автомат із плавним перемиканням швидкостей;

відповідність екологічним нормам Євросоюзу – присвоєно стандарт EURO 5;

прохідність – повнопривідна машина оснащена унікальними системами блокування диференціалів, поділу тяги; на позашляховику можна подолати неглибокі водоймища до 70 см, їхати пересіченою місцевістю і офф-роуд;

ходова частина – стійкість авто на складних дорожніх ділянках забезпечується жорсткою рамою, незалежними підвісками і функцією підтримки стабільності.

Твердість рами дає змогу встановлювати фаркоп, здатний тягнути буксиром причіп вагою в 3,5 тонни.

Версії автомобіля Тойота Ленд Крузер 300

У новій моделі Land Cruiser 300 оновилася приладова панель, з’явився кольоровий екран, розміром 12,3 дюйма, управління мультимедійною системою стало сенсорним, консоль і дверний простір отримали більш дорогу обробку. Любителям інновацій сподобається кнопка запуску мотора, що сканує відбитки пальця. Сканер запам’ятовує до десяти відбитків в одному автомобілі.

Продається машина в трьох версіях:

Prestige;

Premium;

GR Sport.

Кожна модифікація – це досконалість комфорту та унікальність інтер’єру. Екстер’єр вирізняється динамічними лініями, яскравим світлодіодним освітленням та масивною решіткою спереду.

Безпека Land Cruiser

У позашляховику неймовірний рівень надійності та безліч впроваджених драйверських помічників. Тойота Ленд Крузер 300 доповнена опціями:

Multi Terrain Select – можна встановлювати авторежими Sand (пісок), Auto (авто), Mud (бруд) або Rock (камінь) залежно від дорожніх умов;

Turn Assist – сприяє водієві в проходженні поворотів із невеликим радіусом;

Multi-Terrain Monitor – забезпечує панорамний огляд під транспортним засобом і навколо нього в 3D-форматі.

У Ленд Крузері передбачена програма Safety Sence, яка попереджає про можливе зіткнення, розпізнає дорожні знаки та інформує про їхню наявність на шляху прямування, повідомляє про виїзд автомобіля за межі смуги руху, відповідає за круїз-контроль у всьому діапазоні швидкостей.

Модель Toyota Land Cruiser 300 підходить для подорожей найбільш важкодоступними місцями, різним дорожнім полотном і бездоріжжям. Машина вражає розкішшю, універсальністю використання та досконалими технологіями. Це чудова інвестиція у власну безпеку на дорозі та підтримання престижу власника.