Суспільство

Тіла ста загиблих захисників повернули додому

15 Березня 2024 12:36
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загиблі, військові
Полеглих захисників повернули додому / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

15 березня, на підконтрольну Україні територію повернули тіла ще ста загиблих захисників.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Тіла загиблих воїнів було повернуто завдяки взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони країни.

У Координаційному штабі також подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста.


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