Тіла ста загиблих захисників повернули додому

15 березня, на підконтрольну Україні територію повернули тіла ще ста загиблих захисників.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла загиблих воїнів було повернуто завдяки взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони країни.

У Координаційному штабі також подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста.