Тіла ще двох людей виявили під завалами житлового будинку у Запоріжжі

У Запоріжжі на місці влучання ракети у житловий будинок рятувальники знайшли тіла ще двох людей.

Про це у Фейсбуці повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Укрінформ.

«На превеликий жаль, кількість людей, чиє життя обірвалося внаслідок нічної терористичної атаки росіян, збільшилася до чотирьох», – йдеться у дописі.

В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Своєю чергою у ГУНП у Запорізькій області уточнили, що двома іншими ракетами окупаційні війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди.

За інформацією в.о.міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, вночі було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок (переважно в них вибиті вікна). Також постраждали 11 приватних будинків, 2 навчальних та 2 медичних заклади. Обстеження триває.

Він зауважив, що робітники КП “Запоріжремсервісу” і керуючих компаній разом з волонтерами “Добробату” закривають вибиті вікна листами OSB. КП “Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” вивозить будівельне сміття, КП “Запоріжміськсвітло” ремонтує мережі зовнішнього освітлення, Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» – контактну мережу електротранспорту.

Поліцейські та співробітники УСБУ задокументували цей воєнний злочин військовослужбовців РФ. Правова кваліфікація – ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.