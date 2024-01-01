Політика

The Times: Європа прагне допомогти Україні перемогти Путіна без допомоги США

1 Січня 2024 11:28
читать на русском →
війна

Британія та інші європейські країни ламають мозок, намагаючись допомогти Україні виграти у битві з Росією без США, якщо Дональд Трамп прийде до влади наступного року, каже джерело уряду.

Як пише The Times, міністри відчайдушно намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб вони могли відправити зброю та боєприпаси.

Керівники військової розвідки Великобританії вважають, що Україна не зможе виграти у 2024 році, бо не має ні людей, ні зброї для великого перелому на полі бою. Російські військові також не мають достатніх сил, щоб почати великий контрнаступ, здатний прорвати українські лінії.

Проте деякі урядовці Великобританії вважають, що для перемоги над Путіним потрібен лише «час», і Європа має бути готова допомогти Україні просунутися вперед без підтримки США. За словами джерела, один із шляхів до перемоги – це так розтягнути Путіна та його армію, щоб він був змушений здатися. Незалежно від того, яким є больовий поріг президента, він не зможе вести битву нескінченно.

«2024 рік – це не великий оперативний успіх: навряд чи цього року буде великий прорив. 2024 рік – це розтягування Путіна до 2025 року і далі», – сказало джерело.

Деякі західні чиновники вважають, що Україна може продовжувати утримувати територію без підтримки Америки. «Набагато простіше підтримувати Україну в стані оборони, захищати досягнуті успіхи, ніж переходити у наступ. Звичайно, принаймні щодо цього, я думаю, ми впевнені в довгостроковій перспективі», – сказав один із західних чиновників.

Згідно з останніми даними оборонної розвідки, середньодобова кількість поранених та загиблих військовослужбовців протягом 2023 року збільшилася майже на 300 осіб на день порівняно з минулим роком.

Військове джерело сказало, що українці «почуваються покинутими, дивлячись на політичні суперечки в ЄС та США». «На щастя, Великобританія – єдина, хто твердо залишається з нами», – сказало джерело видання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Січня 2024 11:00

Що зміниться в Україні з 1 січня
1 Січня 2024 11:28

The Times: Європа прагне допомогти Україні перемогти Путіна без допомоги США
1 Січня 2024 10:34

У Японії стався сильний землетрус. Оголошено загрозу цунамі
1 Січня 2024 09:49

“Ти або працюєш, або воюєш”. Що ще сказав Зеленський у Новорічному зверненні
1 Січня 2024 09:29

У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня зросла до 27 осіб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки