Британія та інші європейські країни ламають мозок, намагаючись допомогти Україні виграти у битві з Росією без США, якщо Дональд Трамп прийде до влади наступного року, каже джерело уряду.

Як пише The Times, міністри відчайдушно намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб вони могли відправити зброю та боєприпаси.

Керівники військової розвідки Великобританії вважають, що Україна не зможе виграти у 2024 році, бо не має ні людей, ні зброї для великого перелому на полі бою. Російські військові також не мають достатніх сил, щоб почати великий контрнаступ, здатний прорвати українські лінії.

Проте деякі урядовці Великобританії вважають, що для перемоги над Путіним потрібен лише «час», і Європа має бути готова допомогти Україні просунутися вперед без підтримки США. За словами джерела, один із шляхів до перемоги – це так розтягнути Путіна та його армію, щоб він був змушений здатися. Незалежно від того, яким є больовий поріг президента, він не зможе вести битву нескінченно.

«2024 рік – це не великий оперативний успіх: навряд чи цього року буде великий прорив. 2024 рік – це розтягування Путіна до 2025 року і далі», – сказало джерело.

Деякі західні чиновники вважають, що Україна може продовжувати утримувати територію без підтримки Америки. «Набагато простіше підтримувати Україну в стані оборони, захищати досягнуті успіхи, ніж переходити у наступ. Звичайно, принаймні щодо цього, я думаю, ми впевнені в довгостроковій перспективі», – сказав один із західних чиновників.

Згідно з останніми даними оборонної розвідки, середньодобова кількість поранених та загиблих військовослужбовців протягом 2023 року збільшилася майже на 300 осіб на день порівняно з минулим роком.

Військове джерело сказало, що українці «почуваються покинутими, дивлячись на політичні суперечки в ЄС та США». «На щастя, Великобританія – єдина, хто твердо залишається з нами», – сказало джерело видання.