Кримінал

Терехов розповів про наслідки нічної атаки “шахедів”

31 Грудня 2023 09:38
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харків, ракетний удар

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків пошкодження зазнали будівлі в центрі міста.

Про це сьогодні, 31 грудня, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов. За його словами, усього в Харкові зафіксували чотири влучання «шахедів». Були пошкоджені житлові будинки, офіси та кафе.

«Зокрема, суттєво постраждали три знакові для Харкова будівлі в центрі міста. Зараз усі наші комунальні служби працюють над тим, щоб якомога швидше усунути руйнації», – зазначив Ігор Терехов.

Також він повідомив, що напередодні ворог вдарив по готелю «Kharkiv Palace» та житловому будинку балістичними ракетами «Іскандер».


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