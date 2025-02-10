Теракт біля ТЦК у Павлограді: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у скоєнні теракту біля будівлі територіального центру комплектування у Павлограді.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, житель Павлограда, виконуючи завдання спецслужб РФ, виготовив вибуховий пристрій і залишив його у визначеному місці. Пізніше двоє жителів Одеси, також завербовані Росією, забрали вибухівку та підірвали її біля будівлі Павлоградського ТЦК. Усе це вони зафіксували на відео для звіту замовникам.

Суд обрав усім трьом запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Правоохоронці затримали трьох людей, які вчинили теракт біля ТЦК / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Вибух у Павлограді стався 2 лютого. Внаслідок нього було поранено військовослужбовця. Його стан – стабільний, поранення легкі.