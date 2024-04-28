Суспільство

Тепер необхідно завжди вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів

28 Квітня 2024 12:37
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пдр
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

З 1 травня в Україні включення ближнього світла фар за межами населених пунктів стало обов’язковим у будь-який час доби.

Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабінету Міністрів №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Тепер поза межами населених пунктів автомобілі повинні рухатися з увімкненими ходовими вогнями у будь-який час доби та року. У відсутність ходових вогнів у конструкції транспортного засобу автомобіль повинен рухатися з увімкненим ближнім світлом фар.

Раніше подібне вимога існувала лише з 1 жовтня по 1 травня.

За порушення цього норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.


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