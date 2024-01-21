Тelegraph пише про укріплення, які зводить Україна

Україна створила нові укріплення на багато сотень кілометрів вздовж лінії фронту. Тут є траншеї, бетонні “зуби дракона” та підземні командні центри, повідомляє британське видання Тelegraph.

Нові укріплення є на Донеччині біля міст Лиман та Авдіївка, на Харківщині біля Куп’янська та на півночі, вздовж російського та білоруського кордону. На півночі, згідно з нещодавнім звітом агентства Reuters, Київ зміцнив свої оборонні укріплення на 63%.

Масштабне будівництво нових оборонних ліній стало переходом від обіцянок великого наступу у 2023-му до стратегії активної оборони у 2024-му.

“Нові оборонні споруди дуже нагадують так звану “лінію Суровікіна” – тришарову систему окопів, танкових пасток і опорних пунктів, які Росія успішно використовувала для зриву контрнаступу України. Київ повторив мінні поля, які завдавали шкоди підготовленим НАТО бригадам із західних танків і бронетехніки”, – йдеться в матеріалі.