Тейлор Свіфт стала “Людиною року 2023” за версією Time

Американський журнал Time оголосив “Людину року 2023” — нею стала американська співачка Тейлор Свіфт.
Напередодні журнал оголосив спортсмена року — ним став аргентинський футболіст Ліонель Мессі.
З 1927 року Time обирає людину, групу чи концепції, які найбільше вплинули на заголовки новин протягом року.
До цьогорічного шортліста потрапили дев’ятеро номінантів:
- президент Росії Володимир Путін;
- співачка Тейлор Свіфт;
- король Великої Британії Чарльз ІІІ;
- Барбі — після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;
- учасники страйку в Голлівуді;
- гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
- прокурори експрезидента США Дональда Трампа;
- очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;
- глава Китаю Сі Цзіньпін.
Торік “Людиною року” обрали Володимира Зеленського та “дух України”. У різні роки це звання отримували диктатори Адольф Гітлер та Йосип Сталін, групи людей — американські вчені та учасниці руху #MeToo, а також комп’ютер.