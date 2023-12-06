Тейлор Свіфт стала “Людиною року 2023” за версією Time

Американський журнал Time оголосив “Людину року 2023” — нею стала американська співачка Тейлор Свіфт.

Напередодні журнал оголосив спортсмена року — ним став аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

З 1927 року Time обирає людину, групу чи концепції, які найбільше вплинули на заголовки новин протягом року.

До цьогорічного шортліста потрапили дев’ятеро номінантів:

президент Росії Володимир Путін;

співачка Тейлор Свіфт;

король Великої Британії Чарльз ІІІ;

Барбі — після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;

учасники страйку в Голлівуді;

гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;

прокурори експрезидента США Дональда Трампа;

очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;

глава Китаю Сі Цзіньпін.

Торік “Людиною року” обрали Володимира Зеленського та “дух України”. У різні роки це звання отримували диктатори Адольф Гітлер та Йосип Сталін, групи людей — американські вчені та учасниці руху #MeToo, а також комп’ютер.