Суспільство

Тейлор Свіфт стала “Людиною року 2023” за версією Time

6 Грудня 2023 14:54
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музика

Американський журнал Time оголосив “Людину року 2023” — нею стала американська співачка Тейлор Свіфт.

Напередодні журнал оголосив спортсмена року — ним став аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

З 1927 року Time обирає людину, групу чи концепції, які найбільше вплинули на заголовки новин протягом року.

До цьогорічного шортліста потрапили дев’ятеро номінантів:

  • президент Росії Володимир Путін;
  • співачка Тейлор Свіфт;
  • король Великої Британії Чарльз ІІІ;
  • Барбі — після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;
  • учасники страйку в Голлівуді;
  • гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
  • прокурори експрезидента США Дональда Трампа;
  • очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;
  • глава Китаю Сі Цзіньпін.

Торік “Людиною року” обрали Володимира Зеленського та “дух України”. У різні роки це звання отримували диктатори Адольф Гітлер та Йосип Сталін, групи людей — американські вчені та учасниці руху #MeToo, а також комп’ютер.


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