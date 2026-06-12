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Нещодавно 1-й корпус НГУ «Азов» повідомив про системну роботу ударних БПЛА у дальній операційній зоні навколо Донецька: під контролем опинилися ключові логістичні маршрути противника. Такі результати починаються не в момент запуску дрона, а значно раніше — у майстернях, де техніка проходить підготовку, відновлення та адаптацію до реальних умов бою.

Саме тому вакансія Майстер БПЛА у 1-му корпусі НГУ «Азов» — це не технічна підтримка, а частина бойової роботи. Поки пілоти працюють у небі, майстри ремонтують, модернізують, налаштовують системи зв’язку та повертають безпілотники у стрій, щоб кожен наступний виліт давав результат.

Хто такий майстер з ремонту БПЛА та в чому його роль?

Багато хто помилково вважає, що війна — це лише окопи. Насправді майстер БПЛА це інженерний інтелект підрозділу. Поки пілоти нищать ворожу логістику, майстерня працює над відновленням пошкоджених бортів, прошивкою та кастомізацією засобів ураження. Корпус Азов воює на найгарячіших ділянках фронту, де інтенсивність використання дронів є колосальною, тому попит на технічних геніїв постійно зростає.

Азов перемагає в битвах з мінімальними втратами завдяки тому, що замість людей у небезпечні зони летять дрони. Але дрон — це розхідний матеріал, який потребує постійного обслуговування, перепайки та налаштування частот, аби оминати ворожий РЕБ.

Що входить до обов’язків технічного спеціаліста?

Якщо ви майстер БПЛА вакансії в елітному підрозділі для вас знайдуться як і можливості для росту. Це не просто сервісний центр, це творча лабораторія перемоги.

Основні завдання фахівця:

Діагностика та оперативний ремонт FPV-дронів та розвідувальних БПЛА;

модернізація технічних характеристик бортів під конкретні задачі;

прошивка контролерів та налаштування систем зв’язку;

тестування відремонтованої техніки перед відправкою на позиції;

впровадження інноваційних рішень для протидії ворожим засобам РЕБ.

Азов — легендарний український підрозділ зі справжніми цінностями та традиціями, де технічна думка цінується на рівні з бойовою відвагою.

Чи потрібна спеціальна освіта?

У військовому квитку така посада фіксується офіційно як майстер БПЛА ВОС, що вимагає відповідної кваліфікації. Проте в «Азові» насамперед цінують «золоті руки» та розуміння архітектури сучасних безпілотників. Якщо ви вмієте тримати паяльник та знаєте, як працює польотний контролер — ми вас чекаємо.

Що пропонує 1 корпус НГУ «Азов» кандидату?

Ми розуміємо, що фахівець такого рівня — на вагу золота. Тому Азов виборює свободу українського народу, створюючи для своїх воїнів найкращі умови:

Грошове забезпечення на рівні з бойовими підрозділами (від 25 000 до 127 000 грн);

робота з найсучаснішим обладнанням та комплектуючими;

можливість реалізувати власні інженерні ідеї, що безпосередньо впливають на фронт;

постійний обмін досвідом із провідними експертами галузі безпілотних систем;

можливість офіційної мобілізації або служби за контрактом.

Азов змінює хід подій на фронті, і технарі — це ті, хто дає пілотам можливість «бачити» та «бити» там, де ворог на це не чекає.

Як стати майстром БПЛА?

Якщо ваша стихія — мікросхеми, софт та інженерні виклики, вакансія майстер БПЛА в нашому корпусі — це ваш шанс стати до лав професіоналів. Не чекайте, поки технологічна перевага з’явиться сама — створюйте її разом із нами.

Щоб розпочати шлях, заповнюйте анкету на сайті azov.army та вказуйте у примітках свій технічний досвід. Рекрутери зв’яжуться з вами для уточнення деталей та запросять на співбесіду.