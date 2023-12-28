Танки, артсистеми і майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 356 670 своїх військових, за минулу добу — 920.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок четверга, 28 грудня, втрати РФ становлять:
- особового складу — близько 356 670 (+920) осіб,
- танків — 5940 (+27) од,
- бойових броньованих машин — 11015 (+42) од,
- артилерійських систем — 8391 (+15) од,
- РСЗВ — 935 (+1) од,
- засобів ППО — 617 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6503 (+32),
- крилатих ракет — 1620 (+0),
- кораблів /катерів — 23 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11180 (+40) од,
- спеціальної техніки — 1247 (+7).