Ситуація на Харківщині станом на 7 січня

За минулу добу під час “Різдвяного перемир’я” окупанти на Куп’янському напрямкау обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ та Дворічну. Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Як зазначив начальник ХОВА, російські окупанти продовжують терор мирного населення прикордонних міст Харківщини.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тонн питної води.