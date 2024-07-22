Сирський розповів як протидіяти розвідувальним БПЛА в умовах тотального дефіциту зенітних ракет

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки на Східному напрямку та розповів про ситуацію на фронті.

Як повідомив Сирський у соцмережах, жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.

Він додав, що окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності.

Сирський підкреслив, що для зупинення наступу чисельно переважаючого ворога необхідне ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на далеких підступах.

Також потрібно комплексно уражати противника перед переднім краєм, стійко утримувати підготовлені в інженерному відношенні рубежі та позиці, максимально ефективно використовувати всі можливості зброї та боєприпасів, насамперед бойові дрони, в яких ми маємо перевагу.

Важливе значення, за словами Олександра Сирського, також має опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів.