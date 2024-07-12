Сирський розповів про випробування роботизованих систем у війську

Днями Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський працював в одному з навчальних центрів ЗСУ, де тривають тестування різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою.

Він відзначив, що це дуже важливий проєкт і Сили оборони уже мають перші успіхи в його реалізації

“Наша мета – максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу”, – наголосив головком.

Наступним кроком, за його словами, буде відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах ЗСУ, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою.