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Сирський розповів про випробування роботизованих систем у війську
12 Липня 2024 21:40
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війна, зброя
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в одному з навчальних центрів / Фото: CinC AF of Ukraine

Днями Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський працював в одному з навчальних центрів ЗСУ, де тривають тестування різних форм комплексного застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. 

Він відзначив, що це дуже важливий проєкт і Сили оборони уже мають перші успіхи в його реалізації

“Наша мета – максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід (інноваційна ідея) науковців від лабораторії до виробничого цеху і далі до бойового підрозділу”, – наголосив головком.

Наступним кроком, за його словами, буде відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах ЗСУ, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою.


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