Суспільство

Сирський назвав основні цілі ворога на Куп’янському напрямку

18 Січня 2024 17:44
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війна

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп’янському напрямку.

“Безпосередньо на місцях заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога. Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження”, – повідомив Сирський.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, попри складну обстановку на Куп’янському напрямку ми тримаємо оборону та нищимо ворога.


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