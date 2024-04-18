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Сирському представили нову українську бронемашину

18 Квітня 2024 17:25
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зброя
Нова українська броньована колісна машина / Скриншот з відео

Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та міністру оборони Рустему Умєрову представили новітні зразки української військової техніки: модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем “Спис-Синтез”, бронемашину Oncilla та іншу техніку, пише “Мілітарний“.

“Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою”, — цитує Генштаб Олександра Сирського.

Найцікавішим зразком техніки в експозиції виявилась раніше небачена шестиколісна бронемашина, назва якої поки що не афішується. З власних джерел виданню відомо, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено і одним з українських підприємств.

Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group.


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