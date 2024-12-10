Суспільство

Сирійська тюрма нагадує катівні, які створив Путін в Україні — Зеленський
10 Грудня 2024 16:54
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зеленський, сирія
Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін та Башар Асад є співучасниками насильства і спрогнозував, що Путін намагатиметься помститися за падіння режиму свого союзника.

Зеленський опублікував допис у Telegram до Дня прав людини, де порівняв режими Путіна та Асада, підкресливши, що обидва утримують владу через насильство. Президент також нагадав, що українці вперше стали свідками злочинів російських військових у Криму в 2014 році, коли було здійснено репресії проти кримських татар, журналістів і громадян України. Зеленський також згадав тортури в тюрмі “Ізоляція” на Донбасі, що стали яскравим прикладом насильницьких методів Кремля.

Він наголосив, що Росія утримує окуповані території завдяки в’язницям і катівням, і порівняв це з ситуацією в Сирії. Зеленський підкреслив, що Асад і Путін — це не лише васал і сюзерен, а співучасники насильства, і таке співробітництво між диктаторами неможливе без взаємної підтримки.

Президент також закликав до покарання таких диктаторів, які повинні понести відповідальність за свої звірства.


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