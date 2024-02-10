Сили РФ скинули 4 авіабомби на територію Шосткинського району Сумщини

У суботу, 10 лютого, російські військові скинули на Сумську область керовані авіаційні бомби, йдеться в повідомленні місцевої обласної військової адміністрації.

«Об 11 годині 10 хвилин росіяни скинули 4 керованих авіаційних бомби на територію Дружбівської територіальної громади Шосткинського району Сумщини», – розповіли у відомстві.

Внаслідок атаки російської армії, за даними ОВА, були пошкоджені житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.

У пресслужбі ОВА уточнили, що попередньо, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.