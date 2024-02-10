Кримінал

Сили РФ скинули 4 авіабомби на територію Шосткинського району Сумщини

10 Лютого 2024 16:53
читать на русском →
суми
Наслідки бомбардування Сумщини / Фото @Sumy_news_ODA

У суботу, 10 лютого, російські військові скинули на Сумську область керовані авіаційні бомби, йдеться в повідомленні місцевої обласної військової адміністрації.

«Об 11 годині 10 хвилин росіяни скинули 4 керованих авіаційних бомби на територію Дружбівської територіальної громади Шосткинського району Сумщини», – розповіли у відомстві.

Внаслідок атаки російської армії, за даними ОВА, були пошкоджені житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.

У пресслужбі ОВА уточнили, що попередньо, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Лютого 2024 15:21

Зеленський відреагував на трагічну загибель дітей у Харкові
10 Лютого 2024 14:21

Стали відомі подробиці загибелі сім’ї з трьома дітьми у Харкові
10 Лютого 2024 14:12

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків збільшилася до 57
10 Лютого 2024 12:48

Звільнено першого заступника Міністра оборони
10 Лютого 2024 11:42

Нічний удар по Харкову: збито 8 з 10 дронів-”камікадзе”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки