Суспільство

Сили ППО знищили всі ракети, що летіли на Київ

21 Березня 2024 07:50
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ппо, ракетний удар
Українська протиповітряна оборона веде вогонь по ворожим цілям. Київ, 30 травня 2023 року / Фото: AP

У ніч на 21 березня російські окупанти атакували Україну крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами.

Як повідомили в Повітряних Силах, всього ворог застосував 31 ракету для атаки на українську столицю.

“У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами “Іскандер-М” ( KN-23) /Х-47М2 “Кинджал”, а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС”, – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті:

  • 2 – балістичні ракети;
  • 29 – крилатих ракет.

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