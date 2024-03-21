Сили ППО знищили всі ракети, що летіли на Київ

У ніч на 21 березня російські окупанти атакували Україну крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами.

Як повідомили в Повітряних Силах, всього ворог застосував 31 ракету для атаки на українську столицю.

“У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами “Іскандер-М” ( KN-23) /Х-47М2 “Кинджал”, а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС”, – йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті: