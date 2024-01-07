Політика

Сили ППО збили 21 із 28 дронів, які вночі атакували Україну

7 Січня 2024 08:41
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ппо

У ніч на неділю Росія атакувала територію України за допомогою 28 ударних безпілотників типу «Shahed-136/131» та трьох зенітних керованих ракет С-300, йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, безпілотники були запущені з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї Росії, а ракети з окупованої частини Донбасу.

«Основні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», — йдеться у заяві.

Протиповітряна оборона працювала на території Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей, повідомили у ЗСУ. У заяві не йдеться про збитки чи пошкодження, завдані безпілотниками та ракетами.


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Сили ППО збили 21 із 28 дронів, які вночі атакували Україну
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