Сили ППО збили 14 з 20 ворожих дронів над Україною

У ніч на 10 липня окупанти атакували Україну ракетами та ударними БпЛА типу “Shahed-131/136”.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram

Повідомляється, що ворог наніс удари однією балістичною ракетою “Іскандер-М” і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, а також 20-ма “Шахедами”.

Захисникам неба вдалося збити 14 “Шахедів” у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Також повітряники повідомили, що ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.