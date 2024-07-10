Суспільство

Сили ППО збили 14 з 20 ворожих дронів над Україною
10 Липня 2024 09:14
дрони, ппо
ППО / Вікіпедія

У ніч на 10 липня окупанти атакували Україну ракетами та ударними БпЛА типу “Shahed-131/136”.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram

Повідомляється, що ворог наніс удари однією балістичною ракетою “Іскандер-М” і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, а також  20-ма “Шахедами”.

Захисникам неба вдалося збити 14 “Шахедів” у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській,  Вінницькій та Рівненській областях.

Також повітряники повідомили, що ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.


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