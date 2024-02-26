Суспільство

Сили ППО вночі знищили три ракети Х-59 і 9 «Шахедів»

26 Лютого 2024 08:18
читать на русском →
ппо, дрони
Іранський Шахед / Getty Images

Цієї ночі протиповітряна оборона знищила три ворожі керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 дронів типу Shahed.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

У ніч на 26 лютого російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” (з території тимчасово окупованого Криму), двома С-300 (з Бєлгородської області), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною Х-31П (з тимчасово захопленої частини Запорізької області) і 14 ударними безпілотниками типу Shahed (з Курської області).

В результаті бойової роботи ППО знищила три ракети Х-59 та 9 БПЛА Shahed у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Лютого 2024 09:39

До України приїхав прем’єр Болгарії 
26 Лютого 2024 10:04

Сьогодні Угорщина може проголосувати за ратифікацію вступу Швеції до НАТО — Reuters
26 Лютого 2024 09:12

Індійці з армії РФ звертаються до влади Індії, щоб демобілізуватись
26 Лютого 2024 08:48

Нічний обстріл України: на Сумщині загинуло подружжя, у Дніпрі 4 постраждалих
26 Лютого 2024 07:32

Влада РФ не згадували про річницю вторгнення, щоб приховати провал – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
усі думки