Сили ППО вночі знищили три ракети Х-59 і 9 «Шахедів»

Цієї ночі протиповітряна оборона знищила три ворожі керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 дронів типу Shahed.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 26 лютого російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” (з території тимчасово окупованого Криму), двома С-300 (з Бєлгородської області), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною Х-31П (з тимчасово захопленої частини Запорізької області) і 14 ударними безпілотниками типу Shahed (з Курської області).

В результаті бойової роботи ППО знищила три ракети Х-59 та 9 БПЛА Shahed у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.