Суспільство

Сили ППО вночі збили 38 “Шахедів”
10 Вересня 2024 09:15
ппо, дрони
Ілюстративне фото / Вікіпедія

Уночі 10 вересня окупанти атакували Україну двома ракетами та 46-ма “Шахедами”. Сили ППО збили 38 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою “Іскандер-М” з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу “Shahed” (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ). У результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

Крім того, 3 безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, 1 – у напрямку Росії, 2 – в напрямку окупованої Луганщини. Ще 3 ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).”.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

ППО працювала у 13 областях – Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській.


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