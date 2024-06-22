Суспільство

Сили оборони знищили два російських “Панцирі”
22 Червня 2024 14:11
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втрати ворога
Ілюстративне фото / Фото із соцмереж

За останні дві доби Збройні Сили України здійснили успішну операцію з ліквідації двох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир-С1”.

Про це повідомив Telegram-канал “Николаевский Ванёк” та інші пабліки.

Зазначається, що перший “Панцир-С1” був знищений на окружній дорозі Бєлгорода. Другий комплекс прикривав російське угруповання, яке намагалося наступати на Липці.

В обох випадках екіпажі комплексів загинули, а самі “Панцири” повністю згоріли.


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