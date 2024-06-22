Сили оборони знищили два російських “Панцирі”

За останні дві доби Збройні Сили України здійснили успішну операцію з ліквідації двох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир-С1”.
Про це повідомив Telegram-канал “Николаевский Ванёк” та інші пабліки.
Зазначається, що перший “Панцир-С1” був знищений на окружній дорозі Бєлгорода. Другий комплекс прикривав російське угруповання, яке намагалося наступати на Липці.
В обох випадках екіпажі комплексів загинули, а самі “Панцири” повністю згоріли.
Возле Белгорода россияне не уберегли систему «Панцирь-С1». Ах как же совсем недавно было оттуда весело и приятно стрелять по Украине и знать, что к тебе ответка не прилетит и можно всегда любить белгородское ПВО.— Энергия на шару (@PowerNaShary) June 22, 2024
А не, не один «Панцирь-С1» не уберегли, а сразу два с экипажами. pic.twitter.com/VW8DPXozIR