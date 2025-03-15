Політика

Сили оборони збили 130 ударних БПЛА, внаслідок атаки постраждали 6 регіонів
15 Березня 2025 08:52
читать на русском →
Ліквідація наслідків удару по Одещині / Фото ДСНС
Ліквідація наслідків удару по Одещині / Фото ДСНС

У ніч на 15 березня 2025 року (із 19.30 14 березня) противник атакував територіію України двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Березня 2025 12:42

Росія вночі повторно атакувала Одещину дронами: є поранені та руйнування
15 Березня 2025 13:27

Орбан озвучив вимоги до ЄС: “Союз, але без України”
15 Березня 2025 13:05

У Харкові зафіксували серію температурних рекордів
15 Березня 2025 11:32

На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільне авто: водій у лікарні
15 Березня 2025 10:25

До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
усі думки