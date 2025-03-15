Сили оборони збили 130 ударних БПЛА, внаслідок атаки постраждали 6 регіонів

У ніч на 15 березня 2025 року (із 19.30 14 березня) противник атакував територіію України двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.