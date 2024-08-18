Політика

Сили оборони взяли на себе відповідальність за удар по нафтобазі у Ростовській області
18 Серпня 2024 11:17
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генштаб
Пожежа на комбінаті “Кавказ” у Пролетарську Ростовської області / Фото із соцмереж

Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату «Кавказ», що в Ростовській області російської федерації. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.

“Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється”, – повідомили в Генштабі.

Там також додали, що завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони України.

Як повідомлялося, сьогодні вранці безпілотники підпалили нафтобазу в Ростовській області. Як заявив губернатор регіону Василь Голубєв, силами ППО атаку нібито було відбито, «внаслідок падіння уламків» на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.


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