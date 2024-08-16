Суспільство

Сили оборони втратили винищувач МіГ-29, обійшлося без жертв
16 Серпня 2024 21:39
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війна
Український винищувач МіГ-29 / Фото: AFP

Російські окупаційні війська завдали балістичного удару по Дніпру, в результаті чого Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29.

Про це повідомив кореспондент Міністерства оборони України, ексначальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних сил Юрій Ігнат.

“На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна…”, – написав Ігнат.

Повітряне командування “Схід” у коментарі УП повідомило, що близько полудня ворог ударив по Дніпру трьома ракетами “Іскандер” М та близько 17 години завдав повторного удару балістикою.


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