Політика

Сили оборони відбили масовану атаку дронами: знищено понад 30 безпілотників
1 Грудня 2024 10:08
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Над Сумщиною прикордонники зі стрілецької зброї знищили «Герберу». 25 листопада 2024 / Фото ДПСУ

У ніч на 1 грудня росія здійснила масований повітряний напад на Україну, використовуючи 78 ударних дронів типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Атака була проведена з напрямків Курськ, Орел та Брянськ, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у шести областях: Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській і Полтавській.

До відбиття ударів залучили зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 знищено:

  • 32 ворожі дрони;
  • 45 безпілотників втратили зв’язок, імовірно через роботу систем РЕБ.

Ще один дрон знаходиться в повітрі.

Інформація про наслідки атаки та кількість збитих дронів уточнюється.


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