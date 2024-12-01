Сили оборони відбили масовану атаку дронами: знищено понад 30 безпілотників

У ніч на 1 грудня росія здійснила масований повітряний напад на Україну, використовуючи 78 ударних дронів типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Атака була проведена з напрямків Курськ, Орел та Брянськ, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Протиповітряна оборона працювала у шести областях: Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській і Полтавській.
До відбиття ударів залучили зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 знищено:
- 32 ворожі дрони;
- 45 безпілотників втратили зв’язок, імовірно через роботу систем РЕБ.
Ще один дрон знаходиться в повітрі.
Інформація про наслідки атаки та кількість збитих дронів уточнюється.