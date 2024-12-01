Сили оборони відбили масовану атаку дронами: знищено понад 30 безпілотників

У ніч на 1 грудня росія здійснила масований повітряний напад на Україну, використовуючи 78 ударних дронів типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. Атака була проведена з напрямків Курськ, Орел та Брянськ, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у шести областях: Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській і Полтавській.

До відбиття ударів залучили зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 знищено:

32 ворожі дрони;

45 безпілотників втратили зв’язок, імовірно через роботу систем РЕБ.

Ще один дрон знаходиться в повітрі.

Інформація про наслідки атаки та кількість збитих дронів уточнюється.