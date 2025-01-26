Суспільство

Сили оборони вдарили по складах зберігання ударних БпЛА типу “Шахед”, – Генштаб
26 Січня 2025 20:47
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Цех зі збирання баражуючих боєприпасів Shahed / Фото: SolovievLive
Цех зі збирання баражуючих боєприпасів Shahed / Фото: SolovievLive

Українські військові завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про знищення понад 200 “Шахедів”.

Операцію виконали підрозділи Повітряних сил ЗСУ у співпраці з іншими частинами Сил оборони.

“Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме”, – додали військові.


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