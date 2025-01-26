Сили оборони вдарили по складах зберігання ударних БпЛА типу “Шахед”, – Генштаб

Українські військові завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
“Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію”, – йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо про знищення понад 200 “Шахедів”.
Операцію виконали підрозділи Повітряних сил ЗСУ у співпраці з іншими частинами Сил оборони.
“Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме”, – додали військові.