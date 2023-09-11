Суспільство

Силами повітряної оборони було знищено 13 ворожих дронів

11 Вересня 2023 10:21
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ппо, дрони, повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 12 дронів “Шахед”, запущених Росією у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, а також один безпілотник невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). Зафіксовано пуски 12 “шахедів” у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони, знищено 12 “Shahed-136/131″ у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу”. 

Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Як повідомляють Повітряні сили, за попередньою інформацією, без втрат. Інформація уточнюється.

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зранку повідомляв про збиття дронів також на Сумщині. Крім того, він сказав, що більшість ракет не досягла своїх цілей.

“На даний момент знищені близько 12 ударних БПЛА. Є ще інформація по Сумщині, тому ця цифра буде більшою: близько 13-14 безпілотників. 

Крім того, противник атакував сьогодні протирадіолокаційними ракетами. Це ракети, які запускаються  з тактичної авіації Су-24 і Су-35, а також керованими авіаційними ракетами Х-59. Більшість не досягла своїх цілей”.


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