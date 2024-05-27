Спорт

Світоліна стартувала з перемоги на Ролан Гаррос

27 Травня 2024 21:45
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теніс
Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла перший матч на Ролан Гарросі-2024. У трьох сетах українська тенісистка обіграла чешку Кароліну Плішкову, експершу ракетку світу, повідомляє “Суспільне”.

Світоліна водинадцяте у кар’єрі стартувала на ґрунтовому Грендслемі. Тогорічний турнір українська тенісистка завершила одним з найкращих результатів у кар’єрі, дійшовши до чвертьфіналу змагань. А вже на Ролан Гарросі-2024 повернула собі статус сіяної тенісистки.

З Кароліною Плішковою українка має багату історію зустрічей, матч на Ролан Гаррос-2024 став для тенісисток десятим очним. Перевага Світоліної є мінімальною (5:4 за перемогами), при цьому всі останні чотири матчі українка виграла.


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