Спорт

Світоліна назвала термін повернення до змагань після травми

8 Листопада 2023 16:14
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теніс

29-річна тенісистка Еліна Світоліна завершить сезон 2023 року у статусі першої ракетки України. Світоліна лише навесні повернулася до змагань після народження дитини, упродовж літа виступала у чвертьфіналі Ролан Гаррос та півфіналі Вімблдону, зрештою повернулася у топ-30 світового рейтингу.

Однак кінцівку сезону українка пропустила через травму стопи, яка турбувала її з серпня. Уже з травмою Світоліна виступила на US Open, а тоді взяла паузу у виступах.

Повернення на корт Еліна планує на старті нового сезону, про що вона заявила в коментарі для “Суспільне Спорт” під час перебування в Ірпені. Тренувальний процес для повернення на корт Світоліна відновить найближчим часом.

“Уже за один-два тижні розпочну тренування, дуже на це чекаю, адже два місяці нічого такого не робила на корті”, – зазначила тенісистка.

Еліна заявила, що точно виступатиме на Australian Open, але поки невідомо, чи це буде її перший турнір після повернення, чи вона зіграє на якихось змаганнях до того.

Інший важливий старт наступного сезону – Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі. На попередніх Іграх, у Токіо в 2021 році, Еліна здобула бронзову медаль для України.


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