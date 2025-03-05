Супутникові знімки показали, що КНДР майже завершила будівництво першого літака-розвідника

Портал 38 North, що спеціалізується на вивченні КНДР, повідомив, що Північна Корея, ймовірно, близька до того, щоб завершити будівництво свого першого літака дальнього радіолокаційного виявлення.

Видання опублікувало супутниковий знімок аеропорту Сунан у Пхеньяні, який 3 березня зробила супутникова система Pleiades NEO компанії Airbus. На знімку видно літак Іл-76 з обтічником антени радіолокаційної станції, встановлений на верхній частині фюзеляжу.

На обтічнику, як зазначає видання, видно білий трикутник. Схожі трикутники можна побачити на деяких китайських літаках радіолокаційної розвідки. “Це може вказувати на підтримку або вплив з боку Китаю, хоча сам по собі трикутник не вважається переконливим доказом”, – зазначили автори 38 North.

Літака дальнього радіолокаційного виявлення КНДР / 38 North

За основу свого першого розвідувального літака Північна Корея взяла Іл-76, який авіакомпанія Air Koryo використовувала на вантажних рейсах. Літак перевезли в центр технічного обслуговування в жовтні 2023 року, після чого верхню частину фюзеляжу почали переобладнати. Видання пише, що тоді з’явилися припущення, що КНДР будує літак дальнього радіолокаційного виявлення, але підтверджень цьому не було.

Глава аналітичного центру Korea Defense Study Forum у Сеулі Чон Чан Ук сказав, що літак-розвідник допоможе КНДР засікати і відстежувати переміщення літаків, знаходити інші військові об’єкти і передавати отриману інформацію в наземні центри. «Це все одно, що у північнокорейських ВПС відкриються очі», – сказав він.