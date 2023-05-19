Суд знову оштрафував Ройзмана

Жовтневий районний суд Єкатеринбурга оштрафував колишнього голову міста Євгена Ройзмана на 260 тис. руб., визнавши його винним у дискредитації ЗС Росії (ч.1 ст.280.3 КК РФ). Таке покарання для нього вимагала прокуратура.

За версією слідства, 1 липня 2022 року Євген Ройзман перебував у приміщенні благодійного фонду «Фонд Ройзмана» в Єкатеринбурзі та, «бажаючи підірвати авторитет Збройних Сил Російської Федерації», провів у прямому ефірі на YouTube трансляцію «Відповіді на ваші запитання». У обвинувальному висновку зазначено, що політик, зокрема, назвав “спеціальну військову операцію” в Україні “війною”, а символ Z – “зігою”.

Під час судового розгляду Євгена Ройзмана підтримали головний редактор «Нової газети», лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов, співачка Алла Пугачова, вдова першого президента Росії Наїна Єльцина.

Раніше Ройзмана було оштрафовано на 85 тисяч рублів за «неповагу до влади» через його твіт, у якому він відреагував на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Суд визнав твіт інформацією, яка «виражається в непристойній формі, яка ображає людську гідність і виражає неповагу до органів влади РФ в особі міністра закордонних справ Сергія Лаврова».

Лавров заявил:

«Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире»



Я вежливо спросил:

«И для этого вы решили свою страну об стену уебать?»



КоАП 20.1.3

Неуважение к власти (от 30 до 100 тр)

Суд в 14.30, в

Октябрьском.



А на вопрос так и не ответили. pic.twitter.com/vehA89MqIu — Евгений Ройзман (@roizmangbn) May 25, 2022