Суд відправив під варту підозрюваного у скоєнні теракту в Дніпрі

37-річного чоловіка, якого підозрюють у підриві біля адміністративної будівлі у центральному районі Дніпра, суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Чоловіка підозрюють у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Йому інкримінують ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна або без неї.

Подія сталася 14 грудня. Унаслідок вибуху загинув чоловік, а четверо осіб, включно з двома правоохоронцями, отримали поранення.

Затриманий виявився раніше судимим мешканцем області. За попередніми даними, він міг діяти за вказівками російських спецслужб.