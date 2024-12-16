Кримінал

Суд відправив під варту підозрюваного у скоєнні теракту в Дніпрі
16 Грудня 2024 16:51
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прокуратура, теракт
Затриманий чоловік у залі суду / Фото: Офіс генпрокурора

37-річного чоловіка, якого підозрюють у підриві біля адміністративної будівлі у центральному районі Дніпра, суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.  

Чоловіка підозрюють у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Йому інкримінують ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна або без неї.  

Подія сталася 14 грудня. Унаслідок вибуху загинув чоловік, а четверо осіб, включно з двома правоохоронцями, отримали поранення.  

Затриманий виявився раніше судимим мешканцем області. За попередніми даними, він міг діяти за вказівками російських спецслужб.  


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