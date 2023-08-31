Кримінал

Стрілянина у Дніпрі: патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт

31 Серпня 2023 21:07
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суд, поліція

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поліцейському, який смертельно поранив чоловіка, повідомляє “Суспільне“.

“Прокурор клопотав про арешт на 60 днів без права на заставу. Адвокати патрульного вважають підозру в умисному вбивстві необґрунтованою, вони просили про особисте зобов’язання, домашній арешт або звільнення під заставу”, – йдеться у повідомлені.

Підозрюваний брав участь у засіданні онлайн, оскільки не прибув до суду за станом здоров’я. Поліцейський своєї провини не визнає.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху і не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири, зокрема жінка за кермом автівки, відмовилися з нього виходити.

В автомобілі також були чоловік і двоє дітей. Виникла сутичка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохоронця в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень він помер.

Після опублікування відео з камер поліцейських стало відомо, що за кермом автомобіля в момент порушення був чоловік. У крові загиблого експертиза виявила алкоголь – 2,48 проміле, що відповідає пляшці міцного алкоголю.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень поліцейського було затримано, триває слідство.

31 серпня в Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських.


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