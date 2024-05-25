Стали відомі імена загиблих працівників друкарні “Фактор-друк”

Окупаційні війська Росії під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, завдали удару по друкарні. Внаслідок атаки загинули семеро працівників.
СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження назвала імена співробітників, яких окупанти вбили у Харкові.
- Храпіна Тетяна, друкар-теснильник;
- Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини;
- Риженко Світлана, брошуровальник;
- Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів;
- Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів;
- Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини;
- Шило Дмитро, брошуровальник.