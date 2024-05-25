Кримінал

Стали відомі імена загиблих працівників друкарні “Фактор-друк”

25 Травня 2024 11:01
читать на русском →
обстріли, харків
Наслідки удару РФ по друкарні "Фактор-друк" у Харкові / Фото Facebook Юлія Орлова

Окупаційні війська Росії під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, завдали удару по друкарні. Внаслідок атаки загинули семеро працівників.

СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження назвала імена співробітників, яких окупанти вбили у Харкові.

Загиблі працівники друкарні “Фактор-друк” у Харкові / Фото/Facebook: Юлія Орлова
  • Храпіна Тетяна, друкар-теснильник;
  • Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини;
  • Риженко Світлана, брошуровальник;
  • Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів;
  • Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів;
  • Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини;
  • Шило Дмитро, брошуровальник.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Травня 2024 12:08

Генштаб повідомив про напружену ситуацію на Куп’янському напрямку
25 Травня 2024 12:34

Понад 2000 дітей в Україні вважаються зниклими внаслідок війни Росії проти України
25 Травня 2024 11:56

“Укренерго” оновило графіки відключення електрики
25 Травня 2024 11:41

Китай завершив військові навчання біля берегів Тайваню
25 Травня 2024 11:01

Стали відомі імена загиблих працівників друкарні “Фактор-друк”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки