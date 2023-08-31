Політика

Стала відома дата наступного “Рамштайну”

31 Серпня 2023 16:00
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рамштайн

Нове, п’ятнадцяте засідання у форматі “Рамштайн” відбудеться 19 вересня у форматі офлайн.

Про це, як пише Радіо Свобода, повідомили у пресслужбі Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів в Європі.

Як зазначили у ВПС США, голова Пентагону Ллойд Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу 19 вересня у форматі офлайн.

У повідомленні йдеться, що учасники засідання обговорять “поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки”, з якими стикаються союзники та партнери США.

Формат “Рамштайн”, який об’єднує понад 50 країн світу, був започаткований з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.


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