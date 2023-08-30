Політика

США заморозили кошти двох індійських компаній, які співпрацюють з РФ, – Reuters

30 Серпня 2023 20:42
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сша, індія

Сполучені Штати Америки заморозили 26 мільйонів доларів, що належать двом індійським компаніям, через співпрацю з російською групою алмазодобувних компаній “Алроса”.

Про це повідомляє Reuters.

“Індія звернулася до Сполучених Штатів із проханням звільнити 26 мільйонів доларів, що належать щонайменше двом індійським алмазним компаніям”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке опікується санкціями, заморозило кошти індійських компаній на початку цього року.

Заморожування OFAC є першим відомим заходом проти індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і подальших санкцій Заходу щодо російських підприємств.

OFAC заморозило кошти, коли підрозділи індійських компаній, що базуються в ОАЕ, спробували перевести їх на купівлю алмазної сировини.

“Уряд обізнаний про дії OFAC і розпочав діалог щодо них. Проблема полягала в підозрах у торговельних зв’язках з “Алроса”, – повідомило одне з джерел в уряді Індії.

Індійські підприємства, кошти яких заморозили США, повідомили, що виплати призначалися для непідсанкційних російських фірм.

Також вони заявляють, що виконували замовлення до набуття чинності санкцій щодо “Алроса”.


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