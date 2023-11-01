США та Ізраїль розглядають введення миротворців у сектор Гази, – Bloomberg

Видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що США та Ізраїль вивчають можливість введення міжнародних миротворців у сектор Гази у майбутньому.

Журналісти пишуть, що обговорення про запровадження миротворців виникло після початку наземної операції Ізраїлю проти ХАМАС у Газі та було викликано необхідністю вироблення плану на майбутнє.

Зазначається, що розмови перебувають на ранній стадії, а деякі чиновники США вважають такі варіанти передчасними чи малоймовірними.

Представниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон заявила, що відправлення американських військ до сектору Гази у складі миротворчих сил не розглядається і не обговорюється. Державний департамент відмовився коментувати ці плани.

Співрозмовники видання сказали, що одним із варіантів є тимчасовий контроль над Газою військами США, Великої Британії, Німеччини та Франції, а “в ідеалі” план має включати представників Саудівської Аравії чи Об’єднаних Арабських Еміратів.

Другий варіант – багатонаціональні миротворчі сили. Третій варіант — тимчасове керування Газою під егідою ООН, проте Ізраїль вважає, що від організації “мало користі”.