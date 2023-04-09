Безліч оприлюднених документів Пентагону показує, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в російські служби безпеки та розвідки, демонструючи здатність Вашингтона попереджати Україну про заплановані удари та надаючи оцінку потужності московської військової машини.

Документи показують виснажену російську армію, яка воює в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат, повідомляєNew York Times із посиланням на джерела.

Вони містять щоденні попередження американським спецслужбам у реальному часі щодо часу ударів Москви та навіть її конкретних цілей. Така розвідувальна інформація дозволила Сполученим Штатам передати Україні важливу інформацію про те, як захистити себе.

Витік також розкриває американську оцінку українських військових, які самі перебувають у скрутному становищі. Матеріали, що просочились наприкінці лютого та початку березня, але останніми днями були знайдені на сайтах соціальних мереж , окреслюють критичну нестачу боєприпасів протиповітряної оборони та обговорюють успіхи, досягнуті російськими військами навколо східного міста Бахмут.

“Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України”, – ідеться у матеріалі NYT.

На думку видання, нові дані свідчать про те, що американська оцінка російських планів залишається глибокою, і що Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції Москви.

NYT зазначає, що ці матеріали також підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування. Збір розвідувальної інформації часто буває складним і часом помилковим, але, ймовірно, він створює найповнішу картину внутрішніх процесів війни Росії в Україні.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на перебіг бойових дій в Україні.

“Витік інформації вже ускладнив відносини з країнами-союзниками і породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої секрети”, – вказує NYT.

Видання зазначає, що “нещодавно оприлюднені документи розвідки також чітко вказують на те, що США шпигують не лише за Росією, але й за своїми союзниками”.

У матеріалі зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких опрацювали журналісти NYT.