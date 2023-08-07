США передадуть Україні першу партію танків Abrams

Сполучені Штати схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams, вони прибудуть до нашої країни на початку осені.

Про це пише CNN.

“З танками вирішили. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається: боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі”, – сказав Буш журналістам під час брифінгу.

США почали навчання українських військових на танках Abrams у травні в Німеччині. Україні мають передати 31 машину, що проходили ремонт та підготовку до відправки протягом декількох останніх місяців.