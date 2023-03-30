Економіка

США оголосили про нарощування випуску знарядь та боєприпасів

30 Березня 2023 07:22
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зброя, сша

Щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів у Сполучених Штатах зросте до кінця цього року вдвічі і становитиме 24 тисячі. За словами високопоставленого представника Пентагону, через п’ять років виробництво таких снарядів зросте у шість разів. Гейб Камарілло зробив цю заяву в середу.

Пентагон витратить приблизно $1,45 мільярда доларів на модернізацію виробничих потужностей, на яких випускають снаряди. Поставлено завдання покращити постачання української армії та поповнити складські запаси для потреб американської армії.

Як повідомляє видання Defense One, армія США також нарощує виробництво протитанкових ракет Javelin та керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS). Зокрема, виробництво Javelin зросте більш ніж удвічі – до 330 на місяць, а виробництво пускових установок подвоїться до 41 на місяць.

Зростає та виробництво протитанкових переносних комплексів Javelin та установок ракетних систем залпового вогню GMLRS, розповів Гамарілло.

Загалом, США інвестують понад $2 мільярди доларів у виробничі потужності з випуску знарядь та боєприпасів. Кошти, що виділяються в прискореному режимі, – це частина 15-річного плану на суму $18 мільярдів для модернізації державних підприємств.


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