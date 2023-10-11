Політика

США очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил України, – Остін

11 Жовтня 2023 20:20
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сша, літаки

Міністр оборони США Ллойд Остін після 16-го Рамштайну заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.

“Сполучені Штати очолюватимуть коаліцію, що допоможе Україні розвивати власні Військово-повітряні сили. Ми тісно співпрацюватимемо з Україною та іншими країнами у розвитку спроможності українських льотчиків використовувати літаки F-16”, – сказав глава Пентагону.

Голова Міноборони США сказав, що спільно зі США коаліцію очолять Данія та Нідерланди, які відіграють провідну роль у підготовці українців на F-16.

За його словами, наразі продовжується навчання українських льотчиків та технічного персоналу на цих бойових літаках.

“Щодо F-16, коли вони прибудуть. Зараз йде навчання пілотів. Потрібно декілька місяців. Я думаю, не раніше наступної весни ми побачимо літаки там (в Україні)”, – сказав Остін.


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