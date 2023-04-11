США намагаються заспокоїти союзників після витоку секретних документів

Високопосадовці США після масштабного витоку секретних документів Пентагону намагаються заспокоїти розгублених союзників – від Європи до Близького Сходу та Києва, пише видання Politico.

Після того, як про витік стало відомо минулого тижня, високопосадовці американської розвідки, Держдепартаменту та Пентагону зв’язалися зі своїми колегами в інших країнах, щоб розвіяти побоювання з приводу публікації розвідданих, сказали виданню чотири чиновники з різних країн.

Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону питання про те, як секретна інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб інформація була видалена із соціальних мереж.

Їх також цікавить, чи робить Білий дім кроки щодо обмеження поширення розвідувальної інформації у майбутньому.

Витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки що незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію, яку багато хто вже називає одним із найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks.

“Спосіб витоку та зміст документів дуже незвичайні, – сказав Politico колишній аналітик американської розвідки, який займався Росією. – Я не можу згадати випадку, коли витік був би настільки об’ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів, як було у випадку із файлами Сноудена”.