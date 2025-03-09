Політика

США наклали вето на створення оперативної групи G-7 щодо “тіньового флоту” Росії
9 Березня 2025 08:49
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На переговорах щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії / Фото AP Photo
На переговорах щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії / Фото AP Photo

США відхилили пропозицію Канади створити робочу групу, яка б займалася так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів, в той час як адміністрація Трампа переглядає свої позиції в багатосторонніх організаціях, пише Bloomberg.

Канада, яка цього року головує в G-7 на ротаційній основі, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, Квебек. На переговорах з вироблення спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом’якшуючи формулювання щодо Росії.

Термін «тіньовий флот» використовується для позначення застарілих нафтових танкерів, прихованих для подолання західних санкцій, накладених на Москву після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, проект заяви G-7, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News, свідчить про те, що США наполягали на вилученні слова «санкції», а також формулювання про «здатність Росії підтримувати війну» в Україні, замінивши його на «отримувати прибутки».

У формулюваннях, що стосуються безпеки на морі, США наполягали на тому, щоб прямо назвати Китай, зокрема, посилаючись на ризик для «життя і засобів до існування», спричинений його діями з «забезпечення виконання незаконних морських претензій», його повітряними маневрами Південно-Китайським морем.

Комюніке G-7 не є остаточним, поки не буде опубліковане на основі консенсусу, і переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

Тим не менш, відносини між США та іншими західними державами значно погіршилися. Минулого місяця, наприклад, союзники не змогли опублікувати спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну – те, що вони робили попередні два роки – після того, як США виступили проти рішучого засудження Росії.


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США наклали вето на створення оперативної групи G-7 щодо “тіньового флоту” Росії
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