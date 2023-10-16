Політика

“США нададуть ізраїльському уряду те, що йому необхідно для захисту своїх громадян” – Блінкен

16 Жовтня 2023 18:57
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блінкен, ізраїль

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час другої за останні кілька днів зустрічі в Ізраїлі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу підтвердив готовність Штатів надати всю необхідну підтримку для захисту від тероризму з боку бойовиків ХАМАС.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами переговорів двох лідерів.

«Держсекретар підкреслив тверду підтримку права Ізраїлю захищатися від тероризму ХАМАСу і підтвердив рішучість Сполучених Штатів надати ізраїльському уряду те, що йому необхідно для захисту своїх громадян», – зазначається у повідомленні.

Блінкен обговорив з Нетаньягу подальшу тісну координацію Сполучених Штатів з ООН і регіональними партнерами для того, аби посприяти наданню гуманітарної допомоги цивільному населенню. Держсекретар також обговорив прихильність США безпечному й швидкому звільненню заручників ХАМАС.

Своєю чергою прем’єр-міністр Ізраїлю під час звернення до Кнесету на відкритті зимової сесії заявив, що багаторічна боротьба Ізраїлю за незалежність ще не завершена.

«Навіть через 75 років війна за незалежність не закінчилася. Ми переможемо, тому що на карту поставлено наше існування», – сказав Нетаньягу.

Прем’єр Ізраїлю порівняв угруповання ХАМАС із нацистською Німеччиною і назвав збройний конфлікт «війною між силами світла та силами темряви, між людяністю та анімалізмом».

Він підтвердив, що ціль Ізраїлю полягає у перемозі над бойовиками ХАМАС.

Крім того, Блінкен у понеділок зустрівся з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом. Вони обговорили, зокрема, координацію подальших двосторонніх зусиль, зазначили в Держдепартаменті США.


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