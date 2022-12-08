Срочно нужна помощь эвакуатора: “дорожная карта” автолюбителя

Заглох двигатель, лопнуло колесо, порвался ремень ГРМ: причин поломки автомобиля большое множество. И обычно они случаются в самый неподходящий момент и тогда впору вызывать эвакуатор Киев. Главное сохранять спокойствие и реагировать на неприятный инцидент соответствующим образом.

Когда ваш автомобиль ломается, вам нужно обратить внимание на несколько вещей. Придерживаясь этих простых и понятных правил, вы все сделаете правильно – защитите себя, своих пассажиров и окружающих.

Включите аварийную сигнализацию, как только заметите поломку. Попробуйте добраться до парковки или стоянки. Если это невозможно, вы должны оставить машину на обочине. После остановки автомобиля выкрутите колеса вправо – в случае удара сзади это предотвратит выкатывание вашего автомобиля обратно на проезжую часть. В темное время суток включите стояночные огни. Выключите двигатель. Желательно, чтобы все пассажиры транспортного средства носили сигнальные жилеты, но обязателен он только для водителя. Пассажиры должны покинуть автомобиль со стороны пассажира и никогда не выходить на проезжую часть. Если с вами собака она обязательно должна быть на поводке. Отправляйтесь в безопасную зону ожидания, но не переходите для этого дорогу. Если ваше транспортное средство, утерянный груз или его части создают угрозу для движения, вы должны позвонить в полицию. Не пытайтесь убрать утерянные вещи с улицы самостоятельно. Установите предупреждающий треугольник. Открытый багажник также предупреждает транспортные средства, которые следуют за вами.

Вот теперь можно позвонить в службу помощи на дорогах 571 или связаться с сервисом с помощью приложения для смартфона (доступны версии и для iOS и для Android).

Не забудьте приготовить для диспетчера следующую информацию:

имя заказчика услуг;

контактный номер телефона:

гос. номер автомобиля;

марку и тип ТС;

адрес подачи;

адрес доставки.

Также полезна информация о причине поломки, например, сообщение об ошибке на дисплее вашего автомобиля или описание индикатора, или сигнальной лампы. Необычные шумы, запахи или вибрации во время движения или пар из моторного отсека или выхлопной трубы также могут указывать на причину поломки.

Это важно, учитывая то, что Служба 571, кроме вопросов эвакуации авто, занимается и их ремонтом (по специальной цене). Ну, а в лучшем случае – ремонт будет произведен на месте.