Політика

Спроби армії РФ атакувати Авдіївку перетворюються у “биття в бетонну стіну”

14 Жовтня 2023 10:53
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ISW, авдіївка

Спроби армії РФ атакувати Авдіївку минулої доби провалились, їхній наступ може перетворитися на «биття в бетонну стіну», повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Джерела аналітиків стверджують, що сили РФ продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що російські сили просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також опублікували повідомлення про попередні заяви щодо контролю армії РФ над Авдіївським коксохімічним заводом, але ISW не знайшло жодного доказу того, що вони контролюють завод.

«Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки. Російський військовий блогер зазначив, що ЗСУ використовують мінні поля, аби уповільнити просування росіян на Авдіївському напрямку», – кажуть експерти ISW.

Також у повідомлення ISW наводять слова російського добровольця 4-ї бригади угруповання «ДНР» (2-й армійський корпус, Південний військовий округ) про те, що «зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки».

Також він оцінив, що російські сили можуть «стиснути український периметр», захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що «російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку».

Доброволець зазначив, що «таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть бити по бетонних укріпленнях, поки їхні сили не закінчаться».


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