МОК рекомендував повернути атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у статусі нейтральних

МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заяву президента МОК Томаса Баха за підсумками засідання Виконкому організації.

Глава МОК повідомив, що російські та білоруські атлети можуть змагатися за дотриманням певних умов.

Зокрема, вони мають змагатися як нейтральні атлети, команди з Росії та Білорусі не братимуть участь. До участі також не допускаються атлети та персонал, які активно підтримують війну, та спортсмени, які мають контракт з російською та білоруською арміями.

Нейтральні атлети мають відповідати усім вимогам, зокрема антидопінгових правил.

Бах підкреслив, що санкції проти РФ та Білорусі, які забороняють країнам проводити змагання та брати участь у міжнародних заходах під власною символікою, мають залишатися у силі.

Водночас Томас Бах заявив, що розгляд питання щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіадах 2024 та 2026 років відкладено.

Він додав, що під час повернення спортсменів до змагань буде враховано принцип “вибіркового усунення”.

За його словам, до змагань під нейтральним прапором зможуть бути допущені лише спортсмени, які активно не висловлюються на підтримку війни проти України. В іншому випадку їхні дії вважатимуться порушенням Олімпійської хартії, що передбачає подальше відсторонення.

“Суспільне” повідомляє, що в Україні перед засіданням Виконкому МОК заявили, що повернення російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором “не є покаранням” для них і закликали організацію відмовитися від цього рішення.